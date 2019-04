L'agente di Orsolini: "Non sarà merce di scambio. Tra i top come Chiesa"

© foto di Federico Gaetano

Tuttosport di questa mattina dedica ampio spazio a Riccardo Orsolini, esterno offensivo di proprietà della Juventus ma in prestito al Bologna, che i Felsinei potrebbero riscattare e che i bianconeri hanno la facoltà di contro riscattare in vista della prossima estate. Il giocatore di 22 anni, 8 gol in stagione, potrebbe essere utilizzato poi dalla Juve come parziale contropartita tecnica, ma il suo agente Donato Di Campli esclude questa possibilità: "Orsolini non sarà merce di scambio. Parliamo di un giocatore importante e di uno dei migliori talenti italiani assieme a Chiesa e Zaniolo".