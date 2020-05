L'agente di Orsolini: "Penso che il Bologna proverà a trattenerlo"

Donato Di Campli, agente dell'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini, ha parlato del proprio assistito a Tuttosport: "Sono molto orgoglioso di avere con me un ragazzo come lui, che ha testa sulle spalle e nessun grillo per la testa. E' vero che nel suo ruolo è tutto più difficile, ma facciamogli fare la sua carriera e vedrete. Io credo che i club proprietari di giocatori come lui, Chiesa, Castrovilli e Tonali, nel prossimo mercato proveranno a trattenerli, perché i prezzi sono ribassati e ci sarà grande attendismo".