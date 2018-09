L'agente di Palacios su Inter e Milan: "Nessuno ci ha contattati"

© foto di Image Sport

Renato Corsi, agente del centrocampista del River Plate Exequiel Palacios, ha parlato a Olé del presunto interessamento di Inter e Milan per il proprio assistito: "Fino a oggi nessuno ha chiamato me o il mio socio per parlare di Exequiel". Il giocatore, ritenuto uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino, ha un contratto in scadenza con i Milionarios nel 2021 con una clausola rescissoria da 15 milioni di euro.