L'agente di Rugani: "Mancini spingerà i giocatori italiani a restare in Serie A"

Davide Torchia, agente tra gli altri del difensore della Juventus Daniele Rugani ha parlato del mercato della Serie A a Tuttosport: "Avere italiani in rosa non è solo una questione di amor di patria ma dà anche la possibilità di creare un gruppo importante che aiuta chi proviene da altre realtà a capire subito il nostro campionato. Questo è un modo di pensare che è sempre stato un cavallo di battaglia della Juventusdi Marotta ma anche Paratici sta seguendo la stessa strada". Su come cambierà il mercato dopo il Covid-19 ha aggiunto: "Chi ha giocatori forti proverà a trattenerli oppure si lavorerà a formule più complesse come i prestiti. I giocatori italiani saranno incentivati a restare nel nostro paese anche grazie al pensiero del ct Mancini in vista dell'Europeo".