L'agente di Schick: "Il riscatto di Patrik sarà più basso, ma andrà a buon fine"

Patrik Schick e il Lipsia continueranno insieme. La buona stagione del centravanti ceco ha fatto sì che la dirigenza del club tedesco desse il via libera per riscattarlo. L'agente, Pavel Paska, ne parla a iSport.cz: “Per la trattativa non c’è fretta, decideremo a metà o fine giugno. Al momento ci sono contatti molto intensi, tutti sanno che l’importo del riscatto sarà inferiore. Il prestito è fino al 30 giugno, c’è ancora molto tempo, non c’è bisogno di prendere decisioni affrettate da entrambi i lati. A mio avviso la trattativa sarà lunga. Io e Patrik siamo completamente calmi e in una situazione tranquilla. Andrà a finire bene. C’è anche l’interesse di altri club, ma noi ci stiamo completamente concentrando sul Lipsia”.