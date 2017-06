L'agente di Sneijder: “Wes vuole la Sampdoria, è la sua priorità”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria insiste, vuole riportare Wesley Sneijder (33) in Serie A. L'agente dell'ex Inter, Guido Albers, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'incontro avvenuto ieri con l'avvocato Antonio Romei, braccio destro di Massimo Ferrero. “Wesley vuole la Samp, è la sua priorità tra le tante soluzioni prospettategli dall'estero”, le parole del procuratore riportate dall'edizione odierna del quotidiano Il Secolo XIX. L'olandese, intanto, è pronto a rompere a sue spese l'accordo col Galatasaray valido per ancora un anno e a dimezzarsi l'ingaggio attuale (oltre quattro milioni di euro) per sposare il progetto doriano.