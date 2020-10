L'agente di Torreira: "C'era l'accordo con Fiorentina, Roma e Lazio ma voleva solo l'Atletico"

vedi letture

"C'era l'accordo con Fiorentina, Roma e Lazio, ma Lucas Torreira voleva solo l'Atletico Madrid". Parole e pensieri di Pablo Bentancur, agente del centrocampista uruguagio Lucas Torreira passato dall'Arsenal al club spagnolo nelle ultime ore di calciomercato. Il noto procuratore, nel corso di una intervista rilasciata alla radio '100% Deporte', ha spiegato: "E' stata molto difficile. Si sta definendo l'operazione Thomas e quando i due club sono concentrati su altri è difficile mettersi in mezzo. Il giocatore però era stato chiaro, voleva solo l'Atletico, e alla fine l'operazione è stata fatta".

Torreira è passato all'Atletico in prestito secco. E Bentancur ha spiegato il motivo: "Non è stato trovato alcun accordo, adesso tutto dipenderà dalle sue prestazioni. Non c'è alcuna opzione d'acquisto perché l'Arsenal per acquistare Thomas Partey ha dovuto pagare la clausola (50 milioni di euro, ndr)".