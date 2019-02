L'agente di Zanimacchia: "Vuole conquistarsi la fiducia della Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Galli, agente dell'esterno offensivo Luca Zanimacchia, ha parlato a TuttoJuve.com: "Zanimacchia diventerà ufficialmente un calciatore della Juventus non appena l'Under 23 conquisterà un punto in campionato. Siamo molto felici di questa operazione, Luca è raggiante e vuole conquistarsi pienamente la fiducia di questo prestigioso club. L'operazione col Genoa? Per il ragazzo è sicuramente una grandissima opportunità, la seconda squadra della Juventus è un bel progetto e questo sarà un anno di transazione. Per il prossimo anno, a mio parere, ci sarà più esperienza sia tra i ragazzi e sia all'interno della stessa società. Il pensiero comune è che una rosa composta da soli giovani possa far bene, ma invece in un campionato di professionisti ci vuole molta esperienza".