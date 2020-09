L'Ajax che battè la Juve non c'è più: 247 milioni incassati, via in otto. Per ora

Avanti il prossimo. Con Donny van de Beek al Manchester United l'Ajax ha venduto l'ennesimo pezzo da novanta di quella squadra che solo due anni fa sfidava le corazzate europee e quasi non andava in finale di Champions. Un esodo che potrebbe proseguire lungo questa finestra di mercato, considerato come sia Onana che Tagliafico abbiano lanciato segnali inequivocabili sul loro futuro.

Questa è la formazione che battè la Juventus: totale incassi 247 milioni. Di seguito dove sono finiti i giocatori di allora:

Onana

Veltman (al Brighton per un milione)

De Ligt (alla Juventus per 85.5 milioni)

Blind

Mazraoui

Van De Beek (al Manchester United per 39 milioni)

Schone (al Genoa per 1.5 milioni)

De Jong (al Barcellona per 75 milioni)

Ziyech (al Chelsea per 40 milioni)

Tadic

Neres

subentrati

Sinkgraven (al Leverkusen per 5 milioni)

Magallàn

Huntelaar (svincolato)