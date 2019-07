© foto di Imago/Image Sport

Partirà per l'Austria o per Torino? In casa Ajax non è ancora chiaro se il difensore Matthijs de Ligt nella giornata di domani partirà col resto della squadra per le due amichevoli contro Basaksehir (14 luglio) e Watford (18 luglio) o se partirà per Torino, per dare inizio alla sua nuova avventura alla Juventus.

Il club campione d'Italia, sottolinea il portale Vi.nl, spinge per chiudere il trasferimento entro questo fine settimana e ha aumentato l'offerta fino a 67 milioni di euro per avvicinarsi sensibilmente alla richiesta dei lancieri, che per De Ligt vogliono 75 mln. L'Ajax, intanto, sta parallelamente lavorando per la sostituzione di De Ligt: in arrivo Edson Alvarez dal Club America.