© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il 3-1 che ha riaperto la corsa all'Eredivisie, l'Ajax torna oggi in campo in casa dell'Emmen. Una formazione certamente galvanizzata, come ammesso ieri da Ten Hag e da Van der Sar, dal risultato dello scontro al vertice del campionato, a seguire ci sarà il 6 aprile l'altra trasferta in casa del Willem II. Entrambe senza lo squalificato, per tre giornate, Mazraoui. Poi, alla Johan Cruyff Arena, la Juventus che è sempre alle prese col grande dubbio della presenza di Cristiano Ronaldo.

Il momento dell'Ajax

5 marzo (Champions) - Real Madrid-Ajax 1-4

10 marzo (Eredivisie) - Ajax-Fortuna Sittard 4-0

13 marzo (Eredivisie) - Ajax-PEC Zwolle 2-1

17 marzo (Eredivisie) - AZ Alkmaar-Ajax 1-0

31 marzo (Eredivisie) - Ajax-PSV Eindhoven 3-1

Le prossime gare

3 aprile (Eredivisie) - FC Emmen-Ajax

6 aprile (Eredivisie) - Willem II-Ajax

10 aprile (Champions) - Ajax-Juventus

13 aprile (Eredivisie) - Ajax-Excelsior

16 aprile (Champions) - Juventus-Ajax