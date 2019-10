Luis Alberto (Lazio), Fabian Ruiz (Napoli) e Gerard Moreno (Villarreal). Il noto agente spagnolo Alvaro Torres esulta su Instagram per la convocazione di tre dei suoi assistiti nella Nazionale spagnola, per le prossime gare contro Norvegia e Svezia. "Sono molto contento per voi, ve lo meritate davvero. Complimenti!", il commento del procuratore al fianco della foto che ritrae i suoi tre pupilli.