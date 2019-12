© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luis Alberto, il Mago del centrocampo della Lazio, ha concesso una lunga intervista a Goal a pochi giorni dalla vittoria della Supercoppa italiana contro la Juventus. Queste le sue principali dichiarazioni, tra Riyad e campionato: "La vittoria del mio terzo titolo alla Lazio, sia per me che per il progetto messo in atto società, penso che sia qualcosa di molto speciale. La squadra sta disputando un'ottima stagione e non ci sarebbe potuto essere miglior regalo di Natale che chiudere l'anno con un nuovo trofeo. È un premio a questo gruppo e al buon lavoro che la Lazio sta facendo".

Inzaghi?

"Il vero 'colpevole' di questo grande momento è solo di Simone Inzaghi. Siamo con lui da quasi 4 anni e praticamente siamo sempre gli stessi, ci sono stati solo piccoli cambiamenti e ci conosciamo molto bene. Va dato merito anche alla società per il grande blocco che ha saputo creare. Ci fidiamo del mister e sappiamo che quest'anno potremmo fare il salto di qualità che stavamo aspettando. Le cose stanno andando bene per noi, siamo in corsa per i nostri obiettivi. Per raggiungerli dovremo mantenere sempre questo livello molto alto di prestazioni".