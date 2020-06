L'algoritmo che non convince la Serie A: Scudetto e retrocessioni a rischio

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina torna sulla bocciatura da parte della Lega Serie A del piano C per portare a termine la stagione, ovvero quello relativo all'algoritmo per determinare la classifica in caso di definitivo stop del campionato. Come emerso nella serata di ieri la proposta, che verrà valutata la prossima settimana, prevede che lo si possa usare solo per stabilire le posizioni per la qualificazione alle coppe europee, mentre sia lo Scudetto che le retrocessioni varrebbero solo se ci fosse già l'aritmetica.

