L'algoritmo della discordia: adesso solo Cairo è contrario. L'Inter approva

L'edizione odierna de La Stampa spiega che nella giornata di ieri non ci sono state obiezioni da parte dei rappresentanti di Serie A alla questione algoritmo. Al Comitato di Presidenza di ieri erano presenti il Presidente Paolo Dal Pino, l'ad Luigi De Siervo e il consigliere Federale, Claudio Lotito. La A ha ottenuto comunque il punto per cui spingeva , ovvero la rinuncia ai play-off. Di fatto la mancata prosecuzione della stagione regolare e l'attivazione di un nuovo format è possibile ora da immaginare solo per la C. Chi è rimasto contrario all'algoritmo? Secondo il giornale torinese Urbano Cairo continua a opporsi, l'Inter adesso approva.