Fonte: inviato a Torino

© foto di Imago/Image Sport

La mossa dell’anno, in una stagione che poteva andare ben più in fondo in Champions League, è quella di Emre Can in difesa da terzo centrale. Insieme a Chiellini e Bonucci. Con quest’ultimo non proprio marcatore, il tema si è riproposto più volte negli ultimi anni e Allegri non sempre è riuscito a trovare le contromisure. Quel mediano possente a protezione della difesa, per esempio, non è mai arrivato. E con Pjanic più ragionatore nella posizione di play, e due mezzali votate all’inserimento in fase offensiva, i bianconeri spesso sono sembrati vulnerabili se presi contro tempo.

Emre Can da terzo centrale, per caratteristiche e volontà, è stata la soluzione vincente in questo finale di stagione. Forse la prima idea concreta di Allegri per la Juve del prossimo anno. Potenzialmente, una prima soluzione per il mercato: con un giocatore disposto a fare il doppio ruolo, basterebbe un solo centrale dalla prossima sessione estiva, al fine di concentrare le risorse in altri reparti.