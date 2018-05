L'allenatore che non perdeva mai

© foto di www.imagephotoagency.it

Sopravvalutato. Raccomandato. Fortunato. Ha allenato subito il Real Madrid. A livello tattico non è un maestro. Peccato che non perda mai, e dovremmo farcene una ragione. Di pregiudizi, Zinedine Zidane ne ha affrontati e sconfitti tanti. Continua a farlo, gara dopo gara. Vittoria dopo vittoria. Ha iniziato al top e continua a rimanervi. Facile allenare il Real Madrid? Non proprio, chiedere informazioni a José Mourinho, o a Manuel Pellegrini.

O allo stesso Zidane, contestato in questa stagione per un rendimento in Liga al di sotto delle aspettative. Contestato, e poi giocherà la terza finale di Champions League consecutiva: come Lippi, come Capello. Come i più grandi. Senza perdere mai: è una statistica ovvia, ma negli ultimi tre anni Zidane non ha mai perso alcun doppio confronto nelle gare a eliminazione diretta. Tre sole sconfitte, contando i 90 minuti, contro Wolfsburg, Atlético Madrid e Juventus. Inutili, perché poi in finale va sempre lui: l'allenatore che non perde mai. E che forse dovremmo smettere di sottovalutare, una volta per tutte.