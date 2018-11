L'Allianz come vetrina: Barella è un giocatore da Juve. E non solo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cede centimetri, ma non classe. Sfiora il gol, e impreziosice una sconfitta con le sue giocate. Nicolò Barella, nel 3-1 subito dal suo Cagliari in casa della Juventus, non fa brutta figura nella vetrina dell'Allianz Stadium. I grandi giocatori, in fin dei conti, si vedono nelle grandi partite. Per il '97 dei rossoblù, quella di stasera era una gran partita, e non l'ha sbagliata.

Tanta corsa e tanta qualità. Ha perso ai punti il duello con il connazionale Bentancur. Ma ha mandato un messaggio: Barella è un giocatore da Juve. Lo diventerà? Anzitutto, dovranno volerlo le due parti. I bianconeri lo osservano da tempo ma non è detto che affonderanno il colpo. E poi c'è Marotta all'Inter che potrebbe complicare non poco le cose. Barella, poi, sarà artefice del suo destino. Non lo segue solo la Juve: lo segue chiunque. E non sarà facile portarlo via dalla sua Sardegna. Una cosa, però, è chiara: se capirà dove vuole arrivare e come può fare a tagliare il traguardo, nessun obiettivo è precluso.