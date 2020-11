L'altalena del Napoli di Gattuso, ancora difficile da inquadrare

La vittoria contro l'Atalanta aveva lanciato il Napoli di Gattuso verso le zone nobili della classifica, con l'intenzione di dare l'assalto verso il primo posto, almeno in attesa delle decisioni sulla sfida persa contro la Juventus a tavolino. E poi era arrivata la sconfitta contro l'AZ Alkmaar, contro una squadra decimata dalle assenze, in un'Europa League che non può essere l'obiettivo principale di questa stagione. L'onda era risalita con la vittoria contro il Benevento, sofferta, oppure contro la Real Sociedad, per effetto di un tiro deviato da Politano. Bene, ma non abbastanza: contro il Sassuolo si sono visti tutti i limiti di una squadra che sicuramente può puntare in alto, ma forse non è ancora del tutto formata.

RIJEKA CARTINA TORNASOLE? Probabilmente no. Perché i croati non sono un teste così attendibile per misurare le possibilità di vittoria, soprattutto in campionato. È fondamentale per il percorso in Europa League, ma il rischio è quello di chiudere il primo ciclo (tra Europa e campionato) senza ancora certezze che sembravano già quasi afferrate dopo il poker all'Atalanta. Ma sarà un buon modo per capire se le riserve possono essere all'altezza di titolari non ancora scelti fino in fondo.