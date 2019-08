L'alter ego di Alex Sandro. Danilo è pronto a sbarcare sul pianeta Juve

© foto di J.M.Colomo

Danilo in, Cancelo out. E' questo lo scambio che sta per concludersi in casa Juventus, col portoghese ex Valencia pronto a sposare il progetto Guardiola al Manchester City e il brasiliano ex Real Madrid in arrivo alla corte di Maurizio Sarri. Un'operazione che permetterà alla Juve di sistemare (almeno in parte) le sollecitate casse societarie e al contempo all'allenatore di avere a disposizione un interprete comunque di livello per la fascia destra. Una sorta di gemello di Alex Sandro, alla luce dell'amicizia e della traiettoria simile dei due: compagni di squadra al Santos nel 2010-2011, poi di nuovo al Porto dal 2012 al 2015, anno in cui le carriere si divisero. Il mancino scelse la Juve, il destro il Real Madrid. E oggi, dopo 4 stagioni e svariati tentativi di Danilo di portare l'amico Alex Sandro al City, ecco che le loro strade sono destinate a ricongiungersi a Torino.

Le qualità di Danilo - Ai tempi del Santos e soprattutto a quelli del Porto, Danilo sembrava il nuovo titolare assoluto ed indiscusso della fascia destra del brasile. Atletismo da far invidia, corsa, velocità, qualità palla al piede e capacità di calcio sopra la media erano caratteristiche che non a caso richiamarono l'interesse del Real Madrid. Ma con le Merengues Danilo ha faticato ad esprimere le potenzialità intraviste al Porto (in 2 anni 56 presenze e 3 reti). Un po' meglio è andata al City (in 2 anni 60 presenze e 4 reti), anche se la concorrenza feroce di Walker ne ha spesso ridotto il minutaggio. Con Guardiola però Danilo ha continuato a curare la fase offensiva (presente naturalmente nelle sue corde) e si è concentrato anche sul migliorare quella difensiva. Diventando di fatto un giocatore a tutta fascia buono anche per un eventuale 3-5-2 e utilizzabile pure come esterno di sinistra. Le sue qualità principali come detto sono quelle offensive (non a caso al Porto era uno dei rigoristi della squadra), ma ora con Sarri potrà crescere anche dal punto di vista tattico e nei compiti di copertura. Un compito non semplice ma necessario e che alla luce degli ultimi sviluppi non era probabilmente nelle possibilità di Joao Cancelo.