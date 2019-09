L'altra Juve che potrebbe vincere tutto. E che per ora non gioca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Guardate i giocatori che lascia fuori la Juve, è fortissima”. Parola di Diego Simeone, prima e dopo il 2-2 del suo Atletico Madrid contro i bianconeri. A sottolineare la completezza di una squadra che si è attrezzata per vincere tutto, da più di una stagione. La Juve B (quella ipotetica che siede in panchina, non l’Under 23) potrebbe vincere lo scudetto: non l’ha detto il Cholo, ma è il pensiero comune di molti addetti ai lavori. L’unico limite è che la Juve B, per ora, si è vista poco.

Siamo arrivati, col pareggio del Wanda di ieri sera, a quattro partite e 360 minuti di gioco: ancora poco, per dire che Sarri non abbia intenzione di sfruttare appieno l’amplissima rosa a sua disposizione. Però la scarsa predisposizione del tecnico al turnover era uno dei timori che circondavano il suo arrivo. E per ora non si è impegnato particolarmente per fugarlo: l’impressione è che vi sia un gruppo di 13-14 (vi si è appena aggiunto Cuadrado?) giocatori che sono al momento tenuti in grande considerazione. E un’altra decina che, per le più varie ragioni, dall’ambientamento alla specializzazione latitante, siano di fatto fuori dalle rotazioni sarriste.

Le prossime settimane saranno decisive per capire a che punto la Juve sia, in questo senso. Il piccolo tour de force che le squadre impegnate in Europa affronteranno nei prossimi 20 giorni costringerebbe chiunque a pensare a un turnover più o meno accentato. Figuriamoci chi può mandare in campo gente come Bernardeschi, Dybala, Rabiot e compagnia cantante. I primi due, nello specifico, sono al momento fuori dai radar, l’argentino più dell’italiano. Con la circostanza che però siano un patrimonio della Juve. E a un certo punto rotazioni, più o meno furiose, si renderanno necessarie per sfruttarlo appieno.