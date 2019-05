L'altra prima volta del Parma: Bastoni, prima gioia in A. E l'Inter valuta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da una prima volta all'altra. Il pirotecnico 3-3 tra Parma e Sampdoria ha messo di fronte, prima l'uno e poi l'altro, due esordi con sapori molto diversi. Primo gol in A per Marcello Gazzola, classe '85, primo gol in A anche per Alessandro Bastoni, lui nato nel 1999. Età diverse, e come ovvio anche un futuro diverso.

Può essere già pronto per l'Inter? Non è un gol a dirlo, e in fin dei conti neanche una buona prestazione, nell'ambito della quale però lui e i compagni hanno comunque raccolto tre volte il pallone dal fondo della rete. Dei tre di difesa, d'altra parte, è comunque stato il migliore. In continuità con un campionato che, nonostante la giovane età, lo vede protagonista sempre di più, ogni volta di più. Al Parma è in prestito, la casa madre è nerazzurra e valuta il suo futuro, sapendo di avere un gioiello, che nel contesto ducale ha avuto ottimi maestri e l'occasione di poter fare bene: Zaniolo e Kean insegnano, anche le big possono puntare sui giovanissimi.