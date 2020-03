L'altro caso. La Raggi tratta con Malagò e FIGC per tenere la Coppa Italia a Roma

I primi contatti informali con il mondo del calcio sono stati messi a segno già ieri. E oggi - sottolinea Il Messaggero - il Campidoglio si muoverà ufficialmente: la sindaca Virginia Raggi, dopo avere saputo dello scippo della finale di Coppa Italia a Roma, è pronta a chiamare i vertici del Coni e della Figc per intavolare una trattativa. Obiettivo: scongiurare il trasloco del match clou della coppa, che da dodici anni ha allo Stadio Olimpico.

Problema calendario - Stavolta invece la finalissima rischia di traslocare. Anzi, stando al calendario deliberato l'altro ieri dalla Lega di Serie A, sembrava cosa fatta: il 13 maggio si sarebbero dovute recuperare le partite di campionato saltate per l'emergenza coronavirus. Conseguenza: la finale di Coppa, in programma proprio il 13, si dovrebbe disputare il 20 maggio. Peccato però che dal 17 maggio, subito dopo Lazio-Brescia, penultima di Serie A, l'Olimpico chiuderà i battenti per i lavori di ammodernamento in vista di Euro 2020 (la partita inaugurale si giocherà proprio nella Capitale, il 12 giugno).

Ipotesi San Siro - Con l'Olimpico indisponibile, la finale di Coppa si terrebbe lontano dal Raccordo anulare, molto probabilmente a Milano, allo stadio San Siro. Eventualità che Raggi vorrebbe scongiurare, per evitare uno smacco alla Capitale.