L'altro derby Juventus-Torino, tra squalifiche e infortuni c'è una squadra da 111 milioni di euro

C’è un altro derby, quello vietato da infortuni e squalifiche. Juventus e Torino oggi scendono in campo con molti cerotti e poche scelte. In pratica - sottolinea il Corriere di Torino - c’è (quasi) una squadra bianconerogranata formato 4-3-1-2 composta da giocatori fuori uso oppure in forte dubbio. In porta Buffon, il decano del derby con 17 sfide all’attivo, alle prese con un polpaccio ammaccato. Davanti a lui due bianconeri, scortati da due granata: Chiellini e Demiral al centro, Vojvoda e Murru sulle corsie esterne. A centrocampo tre giocatori: Baselli, Khedira e Gojak, che insieme contano due presenze (quelle del bosniaco), per un totale di appena 63 minuti in campo. Sulla trequarti spazio a Verdi, mentre l’attacco che non c’è è composto da Millico e dallo squalificato Morata, il capocannoniere della Champions League con 6 gol (più 3 in campionato). Per gli esperti di mercato questo undici ha una valutazione di almeno 111 milioni, di poco inferiore all’intera rosa del Verona settimo in classifica (116 milioni).