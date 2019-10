L'amara parabola del Flaco: un corpo sempre più estraneo alla Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doveva essere la sua partita, ma Javier Pastore non ha sfruttato l'occasione che Paulo Fonseca gli ha concesso, complici anche i tanti infortuni che hanno falcidiato la trequarti della Roma. Il Flaco è sempre più un lontano parente di quello ammirato con le maglie di Palermo e Paris Saint-Germain, un corpo (quasi) estraneo a una squadra che, almeno sul piano offensivo, ha poco da invidiare a qualsiasi rivale in questa edizione dell'Europa League. La sua partita dura 45', perché nella ripresa l'argentino non si vede praticamente mai: un paio di buone giocate, qualche movimento interessante e nulla più. Poco, troppo poco per riprendersi una maglia da titolare ed entrare nei cuori di una tifoseria molto esigente con i giocatori di talento.

Fiammella ancora accesa - Un destino davvero gramo, quello di Pastore, a cui l'ambiente giallorosso non perdona di essere il simbolo del fallimento della scorsa stagione. L'acquisto più oneroso di Monchi, che ha lasciato intravedere solo rari sprazzi di quella classe cristallina mostrata in passato. E i bonus sembrano ormai finiti: nemmeno contro il non irresistibile Wolfsberger è arrivata una prestazione convincente. Difficile credere che, a questo punto, riuscirà a invertire la tendenza, anche se Fonseca in fondo ci spera, perché l'emergenza è davvero ai massimi storici e ricevere un aiutino in più non farebbe davvero male. La speranza, come si suol dire, è l'ultima a morire.