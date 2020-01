© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importante ammissione di Paulo Dybala nell'intervista concessa oggi a The Guardian: "In estate stavo per andarmene. Questo era nel pensiero del club, lo sapevo. Stavamo aspettando fino all'ultimo", le parole sincere dell'attaccante della Juventus.

Dybala è stato infatti vicino al trasferimento al Manchester United nell'ambito dell'operazione che avrebbe potuto portare Romelu Lukaku a Torino anziché a Milano, sponda nerazzurra.