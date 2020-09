L'ammissione di Pjanic: "Il Barça provò a prendermi in passato. Ma Roma e Juve dissero no"

Ai microfoni di Sport il neo centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic ha parlato del suo arrivo al Camp Nou e dei vari tentativi passati da parte del club catalano di acquistarlo: "La prima volta quando giocavo al Metz. Non ero pronto per un club come il Barça, avevo 17 anni e avevo appena iniziato. Scelsi il Lione perché volevo crescere passo dopo passo. Ricordo che all'epoca andai anche a casa di Uli Hoeness, pure il Bayern Monaco mi voleva ma preferii restare in Francia. Gli ultimi tentativi andati a vuoto? NEgli ultimi anni col Barça abbiamo parlato due o tre volte. Ma non è mai successo perché i club non si misero d'accordo, né la Roma né la Juventus. Adesso le cose sono andate bene e sono orgoglioso, mi sono sempre considerato un tifoso del Barça".