L'analisi del politecnico di Torino: calcio più sicuro di curling e scacchi

L'analisi effettuata dal Politecnico di Torino su 387 discipline di CONI e CIP, ha evidenziato come il calcio, per fattori-pericoli, sia più sicuro di sport come gli scacchi, il curling o la scherma, in un contesto legato a partite e allenamenti in tempi di Coronavirus. Nel calcio infatti, i rischi non raggiungono mai il livello 4, il più elevato delle tabelle utilizzate per l'analisi. Nel protocollo si parla anche di tamponi da effettuare a 48 ore dalla partita, oltre che dell'utilizzo delle mascherine per coloro che stanno in panchina o sul terreno di gioco, non previste ovviamente per chi scende in campo. Il principio del "ognuno protegge tutti" deve essere salvaguardato sia durante le gare che nel corso degli allenamenti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.