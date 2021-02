L'analisi di Adani: "E' stata la peggiore gara della Juve. Hanno la rosa per farsi valere..."

"E' stata la peggiore gara della stagione". Lele Adani apre così sulla 'Bobo TV' la sua analisi sulla sconfitta rimediata questa sera dalla Juventus sul campo del Porto. "La Juventus vive per certi palcoscenici e la sfida di questa sera è stata sbagliata su tutti i fronti, tranne sulla speranza che rimane. Questo sospiro di sollievo è legato al passaggio del turno, non può essere legato alla prestazione e allo stato della squadra. C'è una oggettività nella valutazione della gara che prescinde dall'errore iniziale. Ci sono stati due approcci disastrosi, è questa la verità. La Juventus non è stata pericolosa. Il salto dal campionato alla Champions e qui c'è una differenza. La Juventus ha la rosa per affrontarli diversamente, la Juventus deve davvero far valere il suo nuovo modo di pensare perché potenzialmente ce l'ha, ce l'ha quella grandezza per me però deve essere differente. E poi questa squadra senza Arthur, Dybala, Cuadrado, Bonucci è certamente un'altra squadra e questo è senza dubbio da mettere nell'analisi".