L'analisi di Del Piero: "La Juve meritava più Champions League"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, ha analizzato la storia in Champions League della squadra campione d'Italia: "Come Juventus non siamo stati mai fortunati con la Champions League perché abbiamo raggiunto la finale tante volte e l'abbiamo vinta solo in due occasioni. Quella del 1985 però non la vuol ricordare alcun tifoso della Juventus, mentre quella del 1996 fu la migliore per tanti motivi. Ma non è facile trovare una spiegazione. Negli ultimi anni la Juventus è andata in finale di Champions due volte in tre stagioni e nella terza è uscita al 94esimo contro il Bayern Monaco. E' dura capire che succede. Anche quando giocavo io siamo arrivati spesso in finale, la situazione è controversa. Diciamo che per numero di finali raggiunte e per lo strapotere del club, la Juve meritava di più in Champions League".