© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ESPN fotografa quello che è stato il calciomercato che si è appena concluso e racconta della summer of unwanted stars. Ovvero dell'estate delle stelle che in fondo in molti non hanno voluto, o che altri hanno scaricato e ceduto non a malincuore. Gareth Bale, Paulo Dybala, Neymar, James Rodriguez, Christian Eriksen, Radja Nainggolan, Philippe Coutinho, Mario Mandzukic, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Toby Alderweireld, Ivan Rakitic, Mauro Icardi, Emre Can, Chris Smalling, Ousmane Dembele, Danny Rose, Henrikh Mkhitaryan, Ivan Perisic, Jerome Boateng, Blaise Matuidi. Una lista di giocatori importante, con trattative che si sono concluse pure in prestito, pur di veder partire i giocatori, come Nainggolan, Perisic, Icardi, Lukaku.