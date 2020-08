L'analisi di Ilaria D'Amico sull'esonero di Sarri, Paratici: "Hai centrato in pieno il punto..."

Nel corso dell'intervista a Fabio Paratici, la conduttrice di 'Sky' Ilaria D'Amico ha dato la sua analisi sulla decisione della Juventus di cambiare allenatore. "Quando parli di una stagione particolarmente difficile, considerando che avete conquistato comunque lo Scudetto, si capisce come a un certo punto ci siano delle stagioni in cui la fatica si fa ma non per malevolenza di qualcuno. Ma perché non scattano quelle alchimie necessarie per far sì che tutta la fatica sia soppiantata dall'entusiasmo. E' questo che è successo?", ha chiesto Ilaria D'Amico.

Questa la risposta di Paratici: "Hai centrato il punto in pieno. Detto questo, noi siamo in un territorio inesplorato perché nessuno ha vissuto un ciclo come questo. I cicli in genere durano 3-4 anni, noi siamo al terzo ciclo ed è qualcosa di inspiegabile. Siamo in un territorio inesplorato, abbiamo giocato due finali di Champions League con 7-8/11 giocatori diversi. E questo testimonia il nostro lavoro".

A breve l'intervista integrale