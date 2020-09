L'analisi tattica del Benevento: Inzaghi sa adattarsi ma non rinuncia mai alla fantasia

È la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite. Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

Nella sua sin qui breve carriera da allenatore, Filippo Inzaghi ha dimostrato di sapersi adattare in base ai giocatori che ha avuto a disposizione. Agli albori, l'ex attaccante del Milan utilizzava prevalentemente il 4-3-3; come sappiamo, l'esperienza non andò benissimo ma gli servì per migliorare e studiare nuove varianti di gioco. A Venezia ha usato la difesa a tre, che ripropose anche nella sfortunata parentesi bolognese. A Benevento è tornato alla linea a quattro, che dovrebbe essere il riferimento anche per questa stagione. Gli indizi portano al 4-3-2-1, con il nuovo acquisto Ionita nel ruolo di mezzala e Lapadula davanti, supportato da Insigne e Caprari. Aggressività e compattezza, senza disdegnare il possesso e la costruzione.

LE VARIANTI TATTICHE

I sanniti, nell'ultimo campionato cadetto, hanno mostrato di saper interpretare anche altri moduli: dal 4-4-2 al 4-2-3-1, fino al 4-3-3 (tutti con Insigne allargato sulla destra), i risultati sono sempre stati più che soddisfacenti. Chiaramente, la Serie A è un altro mondo e la squadra non potrà cullarsi sugli allori. L'impressione, però, è che Inzaghi abbia costruito una squadra camaleontica, capace di adattarsi a ogni tipo di avversario.

GLI UOMINI CARDINE

Partiamo dal capitano. Classe 1982, Christian Maggio ritrova la Serie A dopo due anni. Esperienza e carisma, ha trascinato i campani con tre reti e sei assist nella scorsa stagione. Poi i nuovi acquisti, che daranno sicuramente un tocco di personalità in più a una squadra che ha voglia di stupire: Kamil Glik è una certezza ed è reduce dalla positiva avventura nel Principato. Ionita porta muscoli, corsa e intelligenza tattica al centrocampo.

IL RUOLO DEL PORTIERE

Per lui sarà una prima volta assoluta nella massima serie, ma a 24 anni Lorenzo Montipò ha dimostrato di meritarsi questa occasione. È cresciuto grazie ai tanti prestiti in giro per l'Italia ed è stato il miglior portiere dell'ultima Serie B. Gran senso della posizione, deve migliorare nella lettura di alcune situazioni: le uscite sono il punto debole, mentre tra i pali ha una grandissima reattività. Inzaghi non predilige l'impostazione dal basso e questo lo aiuterà a liberarsi da pressioni aggiuntive.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(4-3-2-1): Montipò, Maggio, GLIK, Caldirola, Barba; IONITA, Schiattarella, Hetemaj; CAPRARI, Insigne; LAPADULA