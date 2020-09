L'analisi tattica del Bologna: Soriano ago della bilancia, Mihajlovic non abbandona il 4-2-3-1

È la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite. Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

Si riparte dall'ormai consolidato 4-2-3-1, che ha regalato tante soddisfazioni negli ultimi 20 mesi. Mihajlovic spera nella definitiva consacrazione di Riccardo Orsolini, che punta agli Europei e dovrà impegnarsi a fondo per convincere Roberto Mancini. Fondamentale il ruolo di Soriano, l'equilibratore del centrocampo e uomo indispensabile sulla trequarti. Davanti ci sarà ancora il totem Palacio, mentre l'unico innesto c'è stato sulla corsia destra difensiva, dove è arrivato Lorenzo De Silvestri: un arrivo che, molto probabilmente, farà slittare il giapponese Tomiyasu al centro della retroguardia (suo ruolo naturale).

LE VARIANTI TATTICHE

L'unica variazione contemplata è il passaggio al 4-3-3, in cui vengono praticamente impiegati gli stessi uomini. È Soriano ad abbassare la sua posizione e a fungere da mezzala, con Medel (o Nico Dominguez) nel ruolo di vertice basso di centrocampo. La squadra risulta così più coperta e i tre attaccanti hanno meno compiti difensivi.

GLI UOMINI CARDINE

Detto di Soriano, l'elemento più importante per equilibrio e sostanza, il Bologna si affida molto alla velocità e all'imprevedibilità degli esterni offensivi. Orsolini e Barrow (o Sansone), negli ultimi anni, hanno segnato quanto la prima punta. A tal proposito, impossibile non citare Rodrigo Palacio: umiltà, esperienza e classe al servizio dei compagni e del tecnico.

IL RUOLO DEL PORTIERE

Lukasz Skorupski non ama urlare e dare indicazioni ai compagni. È un portiere concentrato sui propri compiti e cerca sempre di non farsi trovare impreparato quando viene chiamato in causa. Stazza imponente, non particolarmente agile ma atleticamente valido, ha mostrato una spiccata personalità anche nella gestione della palla nella fase di non possesso. A lui e Danilo è affidata l'impostazione dalle retrovie.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(4-2-3-1): Skorupski; DE SILVESTRI, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Poli (Dominguez), Medel; Orsolini, Soriano, Barrow (Sansone); Palacio (Barrow).