L'analisi tattica del Cagliari: dopo tanto tempo in Sardegna si rivede il 4-3-3

vedi letture

E' la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite. Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

Dopo tanti anni, il Cagliari passerà al 4-3-3. Ovvero il modulo preferito da mister Eusebio Di Francesco. Il processo di cambiamento è in atto e avrà bisogno di tempo per essere recepito in pieno, ma le prime indicazioni arrivate dagli allenamenti e dalle amichevoli lascia ben sperare. Il tutto ovviamente in attesa della fine del mercato che nelle prossime due settimane scarse dovrà regalare valide alternative all'ex tecnico della Samp.

LE VARIANTI TATTICHE

Possibili, in determinate circostanze e contro certi avversari. Lo scorso anno la sua Sampdoria, seppur per poche domeniche, giocò col 3-5-2, modulo che per interpreti potrebbe essere riproponibile anche in Sardegna. Ma la variante più probabile è il rombo (4-3-1-2) o in alternativa l'albero di natale (4-3-2-1). Schemi che Di Francesco conosce e che per certi principi andrebbero in sintonia col 4-3-3 provato fin qui.

GLI UOMINI CARDINE

Il ruolo del centravanti sarà ovviamente fondamentale. E con Simeone e Pavoletti il cagliari sembra ben fornito. Con lui, i due interpreti offensivi che si muoveranno ai lati. Dopo l'ottima scorsa stagione in termini realizzativi, ci si aspetta di nuovo moltissimo da Joao Pedro, che comunque potrebbe partire leggermente più defilato rispetto al solito. Focus anche sui centrocampisti: Marin dovrà dettare tempi e giocate, Nandez e Rog avranno sulle loro spalle compiti di dinamismo, inserimenti e soprattutto di costruzione della manovra offensiva.

IL RUOLO DEL PORTIERE

Il diktat è chiaro: la manovra deve partire, con qualità, dal basso. Punto. I lanci lunghi, le spazzate, non sono contemplate. Per questo importante sarà l'apporto che Cragno riuscirà a dare fin da subito, in quest'ottica. Sarà lui ad iniziare l'azione, sarà lui il "libero" della squadra su cui dovranno appoggiarsi i compagni in caso di giropalla difensivo.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Joao Pedro, Simeone, Pereiro