L'analisi tattica del Crotone: un regista in difesa, due in mezzo. E Stroppa non cambia in A

E' la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite. Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

3-5-2, marchio di fabbrica di Giovanni Stroppa. Tantissimi cambiamenti e una costante rivoluzione sul mercato, hanno chiaramente portato l'allenatore a cercare di accelerare i tempi degli inserimenti dei nuovi. Non cambierà base tattica, anzi: è possibile che nei primissimi turni, già dalla gara contro il Genoa, inserirà i tanti acquisti un po' alla volta, soprattutto quelli arrivati dall'estero (Eduardo, Rojas, Vulic). Più semplice inserire Rispoli e un uomo dietro come Magallan.

LE VARIANTI TATTICHE

Stroppa è un integralista del 3-5-2. L'inserimento di Rispoli nell'undici potrebbe portare i pitagorici a spostarsi a quattro in fase di contenimento col centrale mancino che scivola a sinistra. Però davanti due uomini insieme, così è stato e così sarà anche in questa stagione. A centrocampo due che si inseriscono e uno in cabina di regia, difficile che anche in A, magari abbassando il baricentro rispetto alla scorsa stagione, cambi qualcosa.

GLI UOMINI CARDINE

Marrone, da centrale difensivo, è l'ex mediano dai piedi buoni. Benali l'ex trequartista diventato mezzala. Stroppa non penserà soltanto a difendersi ma concederà a questi due ragazzi, anche in A, le chiavi del gioco. Perso Barberis, che era un altro degli uomini tatticamente fondamentali per il Crotone, è arrivato Cigarini per dare ordine in mezzo al campo. Immancabile la citazione per Simy: tatticamente non stravolge la squadra ma lo ha fatto, in B, a suon di gol.

IL RUOLO DEL PORTIERE

Cordaz è capitano. Il suo ruolo è anche carismatico ma non sarà, in Serie A, un playmaker basso. A quello ci pensa Marrone, per quello ci sono Cigarini e Benali in mezzo al campo. A Cordaz è demandata l'ultima speranza, la parata, ma anche la guida di una retroguardia per lo più inesperta nella massima serie italiana.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Magallan; Rispoli, Eduardo (Vulic), Cigarini, Benali, Molina; Riviere (Dragus), Simy.