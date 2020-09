L'analisi tattica del Genoa: il 4-3-1-2 (per ora) in soffitta, Maran abbraccia le certezze del 3-5-2

vedi letture

È la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite. Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

"Aspettiamo il mercato, per ora avanti con il 3-5-2". Detto che difficilmente il tecnico trentino si discosterà molto dalle idee espresse in passato, la difesa a 3 resta un'opzione, soprattutto all'inizio e nelle partite più delicate, dove servirà maggiore compattezza. Maran ha utilizzato talvolta anche il 4-4-2, allargando il trequartista su una delle corsie laterali per dare ampiezza al gioco e creare superiorità numerica in quelle zone di campo. Piedi buoni e idee chiare, per provare a vivere un'annata meno tribolata.

LE VARIANTI TATTICHE

Rolando Maran, negli ultimi anni, è stato sinonimo di 4-3-1-2. Il trequartista come "stile di vita", la difesa a quattro e le due punte due dogmi quasi imprescindibili. E per ricoprire il ruolo più delicato, il ds Faggiano ha riportato in Italia Miha Zajc, che aveva fatto ottime cose con la maglia dell'Empoli, alle spalle di Ciccio Caputo. Per il resto molto dipenderà dal mercato: le porte in casa rossoblù sono sempre girevoli e tanti elementi non sono sicuri di restare in Liguria.

GLI UOMINI CARDINE

Facile dire Goran Pandev, trascinatore e leader nei momenti più complicati. Il macedone è stato decisivo nella salvezza conquistata nell'ultimo campionato, ma l'età avanza e bisogna dosare le energie. Così, il Grifone spera di vedere il miglior Lasse Schone: l'adattamento alla Serie A è stato più complicato del previsto e l'olandese è in cerca di riscatto. Per finire, sicuramente Mattia Perin, tornato a casa per l'ennesima volta e pronto a disputare una stagione da protagonista.

IL RUOLO DEL PORTIERE

È tornato nella "sua" Genova per dare continuità alle prestazioni della scorsa stagione, oltre che per una questione di affetto. Vuole giocare, per dimostrare di essere ancora uno dei portieri più affidabili del nostro campionato. Mattia Perin fa della reattività e dell'esplosività i suoi punti di forza: attacca la palla, legge l'azione e copre gli spazi in anticipo. Gioca sempre "sulle punte" ed eccelle nelle uscite basse. Non sarà "regista", anche perché Maran si affida al vertice basso del rombo di centrocampo e al trequartista.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(3-5-2): PERIN; Zapata, Masiello, Criscito; Ghiglione (Biraschi), Schone (ZAJC), Radovanovic, Sturaro, CZYBORRA; Pandev, Pinamonti.