L'analisi tattica del Napoli: Gattuso riparte dal 4-3-3. Resta l'idea della partenza dal basso

E' la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite. Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

Si parte dal 4-3-3. Questo il modulo scelto da Gennaro Gattuso per il suo Napoli formato 2020/2021. Un modulo che, nelle idee tattiche dell'allenatore, dovrà esaltare le qualità verticali del neo acquisto Osimhen. I giocatori e la rosa a disposizione sembrano perfetti per questo impianto di gioco, ma la duttilità di diversi interpreti consentirà di variare sia a gara in corso che in base agli avversari.

LE VARIANTI TATTICHE

Come detto, possibili e probabilmente utilizzabili per smuovere le partite bloccate o per sorprendere l'avversario di turno. Quali le possibili modifiche? Il 4-2-3-1 era un'idea in sede di progettazione della squadra e non è escluso che possa essere riportato in auge. Così come il 4-4-2, modulo che aveva utilizzato Ancelotti e che Gattuso ha col tempo accantonato ma che potrebbe tornare utile in determinati frangenti della stagione.

GLI UOMINI CARDINE

La difesa oltre a dare copertura deve essere brava ad abbassarsi e a far allargare gli avversari, chiudendo ogni sbocco centrale. Importante in tal senso anche il lavoro dei centrocampisti che dovranno cucire e strappare coprendo un'ampia zona di campo. Ma ovviamente tutto ruoterà intorno agli attaccanti: Politano a destra darà ampiezza e imprevedibilità al gioco. Insigne ha libertà di movimento, può creare superiorità con gli uno contro uno e "tagliare" per arrivare sul fronte opposto dell'attacco alle spalle degli avversari. Quindi Osimhen: attaccante mobile e di profondità, dovrà allungare la squadra e creare varchi per gli inserimenti dei centrocampisti e per i tagli degli attaccanti esterni.

IL RUOLO DEL PORTIERE

Nel recente passato Gattuso ha preferito Ospina a Meret. E la spiegazione è semplice e risiede nella maggior qualità palla al piede del numero 1 colombiano. Il Napoli avvia la manovra dal basse, sempre e comunque. I due centrali si abbassano, i terzini si allargano per dare ampiezza e così le soluzioni di ripartenza si moltiplicano, anche con l'aiuto dell'abbassamento dei centrocampisti. Anche a palla in movimento, il portiere deve sempre rappresentare un porto sicuro verso cui indirizzare il pallone per alleggerire la pressione avversaria o per cambiare fronte di gioco.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne