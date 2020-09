L'analisi tattica del Parma: in una squadra di esterni, Liverani fa spazio al trequartista

vedi letture

È la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite. Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

Dopo quattro anni, due promozioni e due salvezze centrate senza particolari patemi, il Parma ha salutato Roberto D'Aversa e ha affidato la panchina a Fabio Liverani. Un passaggio di consegne che potrebbe comportare anche un cambio di modulo: dal 4-3-3 tanto caro al tecnico nato a Stoccarda al 4-3-1-2 con cui Liverani ha ben impressionato nell'esperienza salentina. Al momento il ruolo di trequartista dovrebbe essere ricoperto da Kucka, che agirà alle spalle di Inglese e Gervinho (o Cornelius). Lavori in corso, però, per migliorare la rosa e assecondare le richieste dell'allenatore.

LE VARIANTI TATTICHE

L'alternativa è rappresentata dal 4-3-3 utilizzato negli ultimi anni e guardando la rosa attuale sembrerebbe quasi scontato, con la presenza di tanti esterni offensivi e nessun trequartista di ruolo. Se non dovessero esserci grosse variazioni, resta un'opzione valida per ritrovare certezze nei momenti di difficoltà.

GLI UOMINI CARDINE

Uno per reparto. In difesa non si può non menzionare Bruno Alves e la sua grande esperienza. Il difensore portoghese, soprattutto nel momento più complicato della scorsa stagione. In mezzo al campo il dinamismo e la forza di Juraj Kucka sono essenziali, così come le sgroppate offensive di Gervinho, che potrà godere di maggiore libertà nel 4-3-1-2 di Liverani. Ammesso che resti in Emilia.

IL RUOLO DEL PORTIERE

Nonostante qualche scaramuccia legata alle dichiarazioni dell'agente, a difendere i pali ci sarà ancora Luigi Sepe, autore di un'ottima stagione. Un portiere para-rigori, dotato di buona tecnica (molto preciso nei lanci lunghi) e ideale per l'idea di gioco di Liverani, che ama impostare l'azione dalle retrovie.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(4-3-1-2): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Inglese, Cornelius (Gervinho).