L'analisi tattica del Sassuolo: De Zerbi fedele al passato. Con quasi 11 giocatori di campo

E' la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite. Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

Il 4-3-3 è stato messo da parte già da tempo, il Sassuolo di Roberto De Zerbi ripartirà dal 4-2-3-1 che tante cose belle ha messo in mostra lo scorso anno, soprattutto nel finale di stagione. La crescita costante dei due là nel mezzo, ovvero Locatelli e Bourabia, ha fatto sì che questo schema fosse attuabile. Sull'attacco, invece, non ci sono mai stati grossi dubbi: Caputo da unica punta si esalta, soprattutto se a supporto ha piedi educati come quelli di Boga, Djuricic e soprattutto Berardi.

LE VARIANTI TATTICHE

Molto in tal senso dipenderà dal mercato, soprattutto in uscita. Se non verranno ceduti i big, difficilmente il Sassuolo varierà assetto tattico. Ma... il mercato è ancora aperto e gli interessi certamente non mancano. Ipotesi alternative? Il 4-3-3, come detto sopra. Gli interpreti offensivi per metterlo in pratica ci sono, quelli a centrocampo pure. E seguendo il filo logico del discorso, non sarebbe da escludere neanche un rombo, un 4-3-1-2 col trequartista puro alle spalle di Caputo e magari Berardi.

GLI UOMINI CARDINE

Due su tutti: il capitano, Domenico Berardi. Ovvero il leader tecnico della squadra e faro emotivo. Quando gira lui, il Sassuolo gioca meglio. E ovviamente Francesco Caputo, bomber da 21 gol stagionali lo scorso anno. Ma i giocatori chiave, nella squadra di De Zerbi, sono tanti e sparpagliati per il campo. Il portiere Consigli, i terzini che devono garantire spinta, Manuel Locatelli che sarà chiamato all'ultimo e definitivo salto di qualità. E ovviamente Jeremie Boga, uno da cui il tecnico si aspetta ancora di più soprattutto in freddi termini numerici.

IL RUOLO DEL PORTIERE

Fondamentale, l'apporto che dovrà dare Consigli. Il numero 1 neroverde è l'interprete perfetto per il calcio veloce e brevilineo della squadra. Piedi da centrocampista, Consigli ha dimostrato di poter essere una sorta di undicesimo giocatore di campo. Quando c'è bisogno, ma pure nella normalità, il portiere è un appoggio sicuro per i compagni di squadra.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon (Ayhan), Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo