L'analisi tattica del Torino: inizia l'era del 4-3-1-2. E ad oggi non sono previste alternative

E' la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite. Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

Non è un segreto per nessuno: Marco Giampaolo vuole ed esalta il trequartista. E' quello il punto focale del suo 4-3-1-2, lo schema che lo ha accompagnato negli ultimi anni di carriera e su cui sta costruendo le fondamenta del nuovo Torino. Per completare il quadro tattico mancano ancora almeno un paio di innesti, soprattutto il regista e, magari, pure un altro trequartista. Ma la strada è tracciata e sarà seguita senza sbandamenti.

LE VARIANTI TATTICHE

L'integralista per eccellenza non ammette cambi di schema. Il 4-3-1-2 è base di partenza e perfezione verso cui tendere. Il Torino lo sa, lo ha capito, e tramite il mercato gli sta allestendo la rosa che serve. Possibili variazioni? Non previste, al momento. Almeno nella normalità. Poi se e quando dovesse trovarsi in difficoltà, lo ha fatto vedere col Milan, potrebbe pensare ad accorgimenti di sorta. Fermo restando il must della difesa a 4.

GLI UOMINI CARDINE

Il terminale ultimo e l'uomo simbolo sarà ancora il Gallo Belotti, al netto delle offerte di mercato vere o presunte arrivate sulla scrivania di Vagnati. Con lui come detto avrà un ruolo centralissimo il trequartista: ad oggi è Verdi, ma alla chiusura delle trattative mancano ancora diversi giorni e almeno un volto nuovo è atteso. Così come è atteso un regista, ovvero colui che dovrà prendere in mano lo spartito granata e dettare tempi e movimenti.

IL RUOLO DEL PORTIERE

Come prassi del calcio moderno, soprattutto per quel che riguarda allenatori alla ricerca del bel gioco, il portiere ha un ruolo importante: come idea c'è la costruzione dal basso, soprattutto se l'estremo difensore ha modo di prendere la palla rapidamente dopo l'offensiva avversaria. Ma non è da accantonare la palla lunga con relativa aggressione sulla seconda palla. Esiste anche una via di mezzo: appoggio ad uno dei due centrali, lancio lungo per la punta e pressing sulla seconda palla.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(4-3-1-2):

Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez (Murru); Linetty, Lukic, Meité; Verdi; Belotti, Zaza