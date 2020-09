L'analisi tattica del Verona: Juric per smarcarsi da Gasp. Ma con nuove scommesse

vedi letture

E' la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite. Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

Ivan Juric parte dalla difesa a tre, dal centrocampo a quattro e poi da una trequarti e da un attacco da disegnare. Dipenderà da quello che porterà il mercato nei prossimi giorni, il club lavora per garantirgli sia i trequartisti che gli attaccanti. Al momento ha due punte ma potrebbe trovare una nuova dimensione tattica a Benassi, preso dalla Fiorentina: potrebbe essere lui, con Zaccagni, a giocare alle spalle del 9. Pressing altissimo e giocatori che non abbiano paura di concedere l'uno contro uno, a prescindere dall'avversario, è il dogma da cui partire.

LE VARIANTI TATTICHE

Juric ha dimostrato di poter giocare con tanti assetti, soprattutto davanti. Lo scorso anno ha giocato anche con Verre come falso nueve, un regista che è diventato di fatto una seconda punta con due giocatori, Pessina e Zaccagni, a giocare sulla linea con e dietro di lui. Sulla carta, comunque, sempre 3-4-1-2, 3-4-2-1 o 3-4-3, perché gli altri reparti sono sacri.

GLI UOMINI CARDINE

Lazovic e Faraoni perché danno ampiezza al gioco, perché pressano altissimi, perché fanno i terzini, le ali e anche gli esterni d'attacco. Quando c'è un centravanti sono rifornimento di cross, quando non c'è preferiscono tagliare al centro. Poi Veloso: l'età non lo ha fermato, è lui il regista dei due in mezzo al campo. Di fatto, in una formazione di gran pressione, sarà il centrocampo a essere il reparto cardine: grandissima responsabilità in vista per Tameze che dovrà prendere l'eredità di Amrabat.

IL RUOLO DEL PORTIERE

Ripartire. Sempre. Veloce. Rapido. Possibilmente dal basso oppure lungo, in verticale. Silvestri si è trasformato in un estremo difensore molto 'tedesco', per intenstità e stile, nonostante il salto di qualità sia arrivato al Leeds United con Evans e Redfearn, nel ciclo del pre Bielsa. Il Verona, squadra spregiudicata in fase difensiva, pressa sempre alto ma lui preferisce aspettare l'ultimo istante quando si trova, spesso, nell'uno contro uno con gli avversari per battezzare l'angolo.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Cetin, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Benassi, Di Carmine.