L'analisi tattica dell'Atalanta: Gasperini e il 3-4-2-1, un binomio ormai inscindibile

È la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite. Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

Una formazione che si recita a memoria, come il Napoli di Sarri. Aggressività e dinamismo, senza rinunciare allo spettacolo. Un 3-4-2-1 ad alta intensità, innovativo nella forma e nella sostanza: fondamentale, in entrambe le fasi, il ruolo degli esterni a tutta fascia, così come i due trequartisti, abili a muoversi per aprire gli spazi ai compagni e imbeccare il riferimento offensivo senza dare punti di riferimento. Difesa coraggiosa e sempre alta, marcatura a uomo. In poco tempo l'Atalanta è diventata una splendida realtà.

LE VARIANTI TATTICHE

Gasperini non si schioda dal modulo di riferimento, tranne a partita in corso, quando l'ingresso di Muriel diventa un'arma importantissima. Il colombiano può giocare alle spalle del connazionale Zapata o al suo fianco, andando a riempire ancor di più l'area di rigore e aumentando la pericolosità. L'acquisto di Piccini apre le porte anche a una possibile difesa a 4.

GLI UOMINI CARDINE

Uno dei migliori giocatori dello scorso campionato è stato senza dubbio il Papu Gomez. Qualità e quantità, sacrificio, assist e gol: l'argentino è il vero leader carismatico della squadra orobica, insieme a Marten De Roon, il cui lavoro spesso è poco apprezzato ma è indispensabile. Poi c'è Josip Ilicic: l'augurio che tutti ci facciamo è che possa tornare in campo con la massima spensieratezza.

IL RUOLO DEL PORTIERE

Pierluigi Gollini ha pochi rivali nell'uno contro uno e nella lettura delle situazioni. Un tempismo che gli permette di chiudere quasi sempre lo specchio al tiratore in modo rapido ed efficace. Oggi è un giocatore più agile rispetto ai primi tempi, seppur non sia ancora particolarmente esplosivo e soffra le conclusioni dalla distanza. La linea alta della difesa di Gasperini lo ha "costretto" a migliorare anche nelle uscite fuori dalla propria area e nella tecnica individuale.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(3-4-2-1): Gollini; ROMERO (Caldara), Toloi, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler (Pasalic), Gosens; MIRANCHUK (Ilicic), Gomez; Zapata.