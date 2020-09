L'analisi tattica dell'Inter: la difesa non cambia. Ma Eriksen può far evolvere il 3-5-2 di Conte

E' la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite.

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

Trecinquedue. Letto tutto d'un fiato e senza pause. Antonio Conte ripartirà da qui, per la sua seconda stagione sulla panchina dell'Inter. Il modulo di cui il tecnico si fida, quello che gli regala più certezze, quello su cui ha lavorato nel corso di tutto l'anno scorso e che continuerà a tenere in auge. Difesa e pressing saranno al solito alti, con i tre centrali che dovranno coprire tanto campo alle loro spalle. Ovviamente i due esterni dovranno solcare le corsie di competenza avanti e indietro senza sosta, i centrocampisti dovranno palleggiare ma soprattutto garantire intensità per agevolare il lavoro di Lukaku & co.

LE VARIANTI TATTICHE

La difesa a tre è un must e da lì non si scappa. Le varie declinazioni del caso, partendo da questo assunto, sono però possibili. Soprattutto il 3-4-1-2, visto che in rosa c'è ancora un certo Christian Eriksen. Il danese ha mostrato incertezze e tentennamenti se impiegato da mezzala, ma dietro i due attaccanti può risultare decisivo. Ecco perché, soprattutto se il mercato dovesse regalare anche un Kante oltre a Vidal, pensare ad un'Inter col danese nel ruolo di regista offensivo potrebbe avere un senso.

GLI UOMINI CARDINE

Romelu Lukaku, dopo una stagione da 30 e passa gol, sarà boa, faro, terminale offensivo e uomo simbolo. Inevitabile, ripartire da lui e dalle sue spalle larghe. Chi altro? Samir Handanovic per esperienza e fascia al braccio è pedina imprescindibile, così come il regista difensivo Stefan De Vrij. Lo spirito battagliero di Vidal dovrà pervadere tutti gli altri compagni del centrocampo, mentre sulla destra c'è grande attesa per ciò che potrà dare Achraf Hakimi. Con loro anche Lautaro Martinez, chiamata al definitivo e ultimo salto di qualità. Mercato permettendo, ovviamente.

IL RUOLO DEL PORTIERE

Come già detto Samir Handanovic è pezzo basilare nell'undici del tecnico. Ovviamente per le sue qualità sulla linea di porta e per la sua esperienza, ma anche per la costruzione del gioco dal basso. La scorsa stagione i difensori si sono spesso sostituiti al numero 1 nella rimessa dal fondo, ma la presenza di Handanovic in appoggio ai compagni dovrà essere costante, spostandosi senza timori dallo specchio della porta per facilitare lo scarico dei difensori e il giro palla collettivo. Anche se in certe occasioni il lancio lungo per la sponda di Lukaku sarà arma in più.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni (Kolarov); Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Ashley Young; Lautaro Martinez, Lukaku