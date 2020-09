L'analisi tattica della Fiorentina: i 3 dietro non si discutono. E Chiesa torna all'antico

E' la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite. Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

Il mercato portato avanti dalla Fiorentina lo sta confermando: Beppe Iachini ha tutta l'intenzione di ripartire dal 3-5-2, ovvero il modulo che lo scorso anno ha ridato solidità ed equilibrio ad una squadra che sotto la guida di Montella si era rivelata fin troppo fragile. L'attenzione alla fase difensiva sarà al solito massima, ma la proprietà ha chiesto all'allenatore di sviluppare un gioco maggiormente offensivo e votato all'attacco. E le indicazioni delle prime amichevoli stagionali vanno tutte in questa direzione. Ribery sarà il perno centrale su cui ruoterà l'attacco, al suo fianco potranno variare di volta in volta i vari Kouame, Vlahovic e Cutrone.

LE VARIANTI TATTICHE

La difesa a 3 è e resterà un punto fermo. Partendo da questo presupposto, la Fiorentina ha idee e uomini per poter variare, per poter risultare duttile nel suo undici di partenza così come a gara in corso. La variante più credibile è il 3-4-2-1 ed in tal senso molto dipenderà dalla forma e dalla disponibilità al sacrificio, ma pure dalle varie occasioni, di Bonaventura e Castrovilli. Ovvero i due centrocampisti che, per qualità, possono ricoprire il ruolo di trequartista, magari al fianco di Ribery e qualche metro dietro una prima punta. Seguendo il filo del ragionamento, non è da escludere neanche un 3-4-1-2, sottigliezze tattiche che saranno principalmente dettate dall'avversario di turno. Possibile, seppur appaia fin troppo spregiudicato, anche un 3-4-3 con Chiesa e Kouame (giusto per fare due esempi) a sostegno del centravanti.

GLI UOMINI CARDINE

Impossibile non partire da Franck Ribery. Il francese è figura simbolo sia tecnicamente che emotivamente. Sperando che il fisico lo sostenga. Attorno a lui ruoterà tutto il resto. C'è curiosità per quel che riguarda il ruolo di Federico Chiesa: dovesse restare in viola, andrà ad occupare quella posizione di quinto a destra di centrocampo con cui aveva iniziato la sua carriera gigliata. Quindi Amrabat, il grande colpo del mercato viola: regista (più probabile) o interno, il marocchino dovrà aggiungere al motore gigliato quei cavalli che sono mancati lo scorso anno. Chiusura con Castrovilli: il talento pugliese, dopo l'ottima scorsa stagione, è chiamato al salto di qualità.

IL RUOLO DEL PORTIERE

Pur con caratteristiche diverse dal Neuer di turno, Iachini ha tutta l'intenzione di far partire la manovra dal basso. Anche perché, Vlahovic a parte, la palla lunga non sembra essere uno strumento nelle corde del gruppo fiorentino. Dragowski o Terracciano dovranno dare il via all'azione appoggiandosi ai difensori, che poi dovranno trovare la corsa degli esterni o l'appoggio corto al mediano di turno (Amrabat o Pulgar). Con una specifica: soprattutto quando in campo ci sarà Kouame, il lancio lungo a cercare la velocità dell'ex Genoa potrebbe rivelarsi arma preziosa.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Lirola; Ribery, Kouame