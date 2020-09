L'analisi tattica della Juventus: Gegenpressing e i terzini come uomini chiave di Pirlo

vedi letture

E' la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite. Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

La prima impressione è che non ci sarà una sola Juventus con Andrea Pirlo alla guida. Sulla carta la partenza sarà a quattro ma molto dipenderà dall'avversario e dalle condizioni dei centrali difensivi oltre che dalla disponibilità degli attaccanti. E' senza dubbio, senza la controprova delle partite ufficiali, la grande squadra a livello mondiale su cui mancano certezze e c'è più curiosità. Senza De Ligt, dovrebbe iniziare col 4-3-3 ma 'fluido' e con l'imperativo del Gegenpressing: la pressione alta. Una volta perso il pallone, l'obbligo è quello di riprenderlo il prima possibile, in ogni zona del campo.

LE VARIANTI TATTICHE

Difesa a tre per impostare, con uno dei due terzini che va a fare il primo a destra o il terzo a sinistra, a quattro in fase difensiva, coi cursori che si abbassano sulla linea dei centrali. Davanti dipenderà dalle disponibilità: Ronaldo e Dybala insieme è la probabilità più alta, in attesa delle certezze ultime sul nove. Quello che ha provato Pirlo in questa rapida fase di preparazione è il 4-3-3 ma anche il 3-5-2. Il ritorno della difesa a tre, come detto, è legato alla posizione dei terzini piuttosto che all'inserimento contestuale di tre centrali.

GLI UOMINI CARDINE

Senza dubbio Cristiano Ronaldo. Sarà il centro gravitazionale dell'attacco e non è un mistero che la ricerca del 9 ci sia stata anche per non costringerlo a giocare al centro. Occhio ad Arthur: il brasiliano guiderà il pressing e la manovra di rottura a partire dall'area avversaria. Menzione per i terzini: al netto della forma. Pirlo li sceglierà in base all'avversario. Saranno loro a far ruotare continuamente lo schema dai tre ai quattro dietro, con una responsabilità importante e mai avuta prima sia con la BBC dei tre centrali, sia nell'integralismo a quattro di Sarri.

IL RUOLO DEL PORTIERE

Nelle precedenti gestioni, Szczesny aveva dimostrato di essere un portiere moderno, abile anche coi piedi. Manovra a partire dal basso, è quello che si è visto anche nella prima ed unica uscita pubblica della Juventus di Pirlo del week-end, contro il Novara. Centrali che si allargano, il play che si abbassa e il portiere che cerca l'appoggio corto. L'arrivo di un 9 più strutturato e di fisico, potrebbe cambiare la tendenza e il portiere (soprattutto con Buffon) cercare il lancio e la sponda per il centravanti.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(4-3-3) Szczesny; Cuadrado (Danilo), Bonucci, Chiellini (De Ligt), Alex Sandro; Arthur, Bentancur, Rabiot (Ramsey); Kulusevski, Cristiano Ronaldo, Dybala.