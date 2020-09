L'analisi tattica della Lazio: Inzaghi non cambia. Anche se ora la rosa glielo permetterebbe

E' la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite. Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

Simone Inzaghi disegnerà la sua Lazio sul modello dello scorso anno. Ovvero su quel 3-5-2 che tante gioie ha regalato ai colori biancocelesti nelle ultime stagioni. Equilibrio, bel gioco e tanti gol segnati sono stati i tratti distintivi della squadra che avrà ancora una volta in Ciro Immobile il terminale ultimo di tutto il gruppo. In attesa del difensore, il ds Tare si è comunque mosso per regalare al tecnico alternative di livello e comunque una rosa più lunga rispetto al recente passato. Gli arrivi di Escalante, Muriqi e Fares vanno proprio in questa direzione.

LE VARIANTI TATTICHE

Poco margine di manovra per immaginare cambiamenti, anche a gara in corso. La Lazio funziona e la forza della squadra è emersa anche grazie alla continuità di modulo e idee di gioco. Ma qualche aggiustamento è comunque verosimile. Per esempio, una versione aggiornata e fermo restando la difesa a 3 potrebbe essere il 3-4-1-2. Un aggiornamento tendente all'offensivo che dipenderà molto dalla posizione di Luis Alberto: nei mesi scorsi ha arretrato il proprio raggio d'azione diventando una micidiale macchina da assist nel ruolo di interno. Ma lo spagnolo nasce trequartista e in determinate circostanze potrebbe tornare all'origine, magari con Immobile e Muriqi davanti. Discorso simile per Joaquin Correa, impiegabile sia da seconda punta che da rifinitore.

GLI UOMINI CARDINE

Ciro Immobile su tutti. Impossibile non partire da lui, dopo i 36 gol segnati in campionato e la Scarpa d'Oro conquistata. Dopo il bomber, il perno difensivo: Francesco Acerbi, al netto delle polemiche dei giorni scorsi, è ancora il perno della retroguardia laziale e Simone Inzaghi ripartirà proprio da lì. A centrocampo invece tutto passerà dai piedi della coppia Luis Alberto-Milinkovic Savic: se loro girano, gira la Lazio intesa come squadra.

IL RUOLO DEL PORTIERE

Strakosha ne ha fatti di miglioramenti, dal giorno del suo arrivo nella Capitale. l'albanese nasce come numero 1 "classico", ma come detto col tempo ha affinato la tecnica palla al piede diventando sempre più elemento incluso nel gioco della squadra. Non a caso, fra i colleghi di Serie A è quello che nello scorso campionato ha effettuato il maggior numero di passaggi riusciti. La manovra, quando possibile, inizia da lui e passa per i piedi dei tre centrali o del centrocampista in zona. L'alternativa? Palla alta verso Milinkovic Savic.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile