L'analisi tattica della Roma: tre o quattro, tutto ruota attorno alla difesa. E a Dzeko

vedi letture

E' la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite. Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

L'emergenza difensiva della scorsa stagione ha portato Fonseca a passare dai quattro ai tre dietro. La penuria di centrali, però, potrebbe far giocare ancora una volta coi quattro in retroguardia. L'infortunio di Zaniolo ha certamente complicato i piani dell'ex tecnico dello Shakhtar. Che giocherà comunque con due uomini dietro una punta, in un 3-4-2-1 dove si alterneranno Mkhitaryan, Pellegrini, Pedro e Carles Perez. In retroguardia uomini capaci di impostare l'azione, due cursori di gamba e corsa, in mezzo due frangiflutti abili però in entrambe le fasi.

LE VARIANTI TATTICHE

Difesa a tre o quattro. Dipenderà da che giocatori avrà a disposizione dietro, sia come terzini che come centrali. Il 4-2-3-1 è stato il suo marchio di fabbrica in Ucraina, di fatto toglierebbe un centrale per dar spazio a un trequartista in più tra quelli sopra citati. In questo caso, però, cambierebbero anche i terzini, almeno uno, visto che è difficile immaginare una retroguardia con quattro uomini con Bruno Peres sulla destra.

GLI UOMINI CARDINE

Edin Dzeko, senza dubbio. Come boa, centro di gravità, fulcro e appiglio. Per le palle alte, per il pressing, per correre incontro ai compagni. Detta lui i tempi del gioco e senza un giocatore di questo tipo, Dzeko o chi sarà, la squadra di Fonseca è andata in difficoltà. Senza Zaniolo, uomo giusto per stravolgere la tattica in corsa, sarà Pellegrini sempre più centrale negli schemi della Roma. Nei due o nei tre trequartisti ma pure nei due mediani in caso di bisogna.

IL RUOLO DEL PORTIERE

La Roma ha costruito dal basso lo scorso anno ma senza eccedere. Pau Lopez, spagnolo, è arrivato anche per questo. Mirante è portiere che ha affinato la caratteristica col tempo: non è un Consigli, per intenderci, ma neanche uno vecchio stampo. Un ruolo comunque ordinario: la presenza di Dzeko garantisce anche la possibilità di cercare la punta avanti e quella di due esterni larghi e di spinta anche il lancio per provare a spaccare la difesa avversaria.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko