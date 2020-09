L'analisi tattica dello Spezia: Italiano riparte dalle certezze. In attesa dell'aiuto del mercato

vedi letture

E' la settimana della ripresa del campionato. Prende il via una delle stagioni più difficili: un calendario senza sosta, in un'annata che porterà agli Europei del 2021. Tra cambi allenatore e conferme, un mercato che a volte ha stravolto la rosa o che ha portato solo a conferme, stadi senza pubblico e ritiri ridotti e blindati, sarà un campionato ricco di incognite. Tuttomercatoweb.com vi accompagna, a -2 dal primo fischio d'inizio, alla scoperta delle venti squadre di Serie A, in una disamina tattica squadra per squadra. Per cercare di conoscerle meglio, dietro le quinte, prima del via.

LO SCHEMA

Col mercato che dovrà regalare (probabilmente solo negli ultimi giorni) ancora giocatori importanti per la massima categoria, lo Spezia di mister Italiano prova ad approcciarsi alla nuova stagione con le basi fondanti che ne hanno caratterizzato il cammino dello scorso anno in Serie B. Ed il modulo di partenza, salvo sorprese, sarà ancora il 4-3-3.

LE VARIANTI TATTICHE

Difficile immaginarle, col mercato ancora aperto e tanti colpi in entrata attesi. Ma se le indicazioni, le indiscrezioni, dovessero essere confermate, è possibile che lo Spezia lavori alternativamente anche ad un 4-2-3-1. La ricerca di giocatori in stile Saponara potrebbe facilitare questa veste tattica. Ma ad oggi l'unica certezza è appunto il 4-3-3.

GLI UOMINI CARDINE

In difesa, grande importanza ce l'avrà ancora una volta Terzi, non fosse altro per l'esperienza che può garantire al reparto. A centrocampo Ricci, o comunque colui che dovrà dettare i tempi e gestire il gioco. Più uno dei due interni, ad oggi Bartolomei, deputato agli inserimenti e al creare superiorità in zona offensiva. Quindi grande attenzione verso gli attaccanti esterni, anche se in questo caso il mercato dovrà probabilmente venire in soccorso ai liguri: da una parte un esterno puro, capace di trovare il fondo per il cross. Dall'altra una seconda punta o un piede invertito che possa trovare la porta e garantire un buon numero di gol e assist.

IL RUOLO DEL PORTIERE

Scuffet amava far partire l'azione dal basso, andando a cercare i due centrali fuori dall'area che poi dovevano appoggiarsi al terzino di riferimento. Facile immaginare anche Zoet in queste vesti, vista l'idea di calcio di Italiano, con i terzini che a quel punto saranno portati ad alzarsi almeno fino alla linea del centrocampista basso.

LA FORMAZIONE 'TIPO'

(4-3-3): Zoet; Mattiello, Erlic, Terzi, Dell'Orco; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Mastinu