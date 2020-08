L'anno in chiaroscuro di Icardi: il PSG lo riscatta, Tuchel lo esclude nelle gare che contano

Un finale amaro per Mauro Icardi. Il suo 2019-20 si chiude guardando dalla panchina i suoi compagni di squadra perdere contro il Bayern. Escluso da Thomas Tuchel nella partita più importante della storia del Paris Saint-Germain. Una situazione già vissuta in questa stagione quando il PSG si trovava a giocare partite importanti. La prima col Borussia Dortmund, all'andata. Partita persa 2-1 con l'argentino a consolarsi con una grande festa di compleanno due giorni dopo. Una scelta che ha mandato su tutte le furie la proprietà qatariota, al punto da mettere in serio dubbio il suo riscatto dall'Inter.

Una panchina che si è ripetuta anche in vista della partita di ritorno e nella semifinale contro il Lipsia. In nessuno di questi casi, Icardi è entrato in campo. Unica maglia da titolare, contro l'Atalanta: bocciato su tutta la linea, con il subentrato Choupo-Moting a regalare la qualificazione al PSG. Prima della sfida contro i bergamaschi c'è stato anche il flop contro il Lione, finale di Coppa di Lega: altro 5 in pagella rimediato.

20 reti in 34 partite, nella sua prima stagione. Cinque di esse in Champions League, dove ha contribuito nella fase a gironi. Numeri che hanno convinto la proprietà a esercitare a maggio il riscatto, nonostante qualche dubbio a livello tecnico sia emerso: le sue caratteristiche tecniche non sembrano necessarie con la squadra che si affida soprattutto a giocatori estrosi come Mbappé, Neymar e Di Maria e gli stessi tifosi nel corso della stagione hanno espresso la preferenza nei confronti di Edinson Cavani. E dello stesso avviso è sembrato Thomas Tuchel, a giudicare dalle ultime esclusioni.